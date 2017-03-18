銘傳一甲子 金門分部齊歡慶
銘傳大學金門分部今天舉行60週年校慶暨分部成立5週年慶祝大會，校長李銓表示，今天是除舊布新的開始，期勉師生走向下一個60年。
在李銓和貴賓揭開校慶誌慶碑下，拉開校慶序幕。銘傳60週年校慶誌慶碑碑上刻有創辦人包德明與夫婿李應兆伉儷身影，碑文記載銘傳創校艱辛與目前5大校區2萬校友及14萬校友遍布全球的盛況，勉勵全球銘傳師生繼往開來，奮鬥不懈，努力邁向全世界著名大學。
李銓說，金門分部雖然只有5年，但銘傳在金門耕耘已有20多年，他感謝分部教職人員努力，不但沒有交白卷，反而展現好的成績，期許大家支持，共同把下一個60年做得更好，讓銘傳發光發熱。
僑務委員會委員長吳新興專程到金門參加銘傳校慶，他說，銘傳有不少海青班學生，讚譽銘傳的國際化比台灣的大學都早。
銘傳大學金門實習廣播電台「金銘之聲」銘聲廣播電台也在今天開台，縣長陳福海、縣議會議長洪麗萍以VCR祝賀，李銓和來賓剪綵。
金門分部的56位海青班學生為了校慶，花費兩星期討論製作精緻糕餅點心，今天在現場展現努力成果。可口誘人的各式甜品，讓人賞心悅目。
新加坡僑領也跨海前來，分享銘傳的榮耀。校慶大會並頒發傑出校友貢獻獎，金門航空站主任洪念慈等人獲獎。1060318
(中央社)
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