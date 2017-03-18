本土劇女星拍戲血崩 急赴台北開刀取血塊
女星江泳錡在《世間情》、《甘味人生》等劇演出，精湛演技促使知名度大開，不過日夜尬戲的她卻在拍攝期間不斷血崩，直到在鏡頭前已搖晃站不穩，才被劇組要求趕回台北就醫動手術。
江泳錡拍《戲說台灣》時，先是「大姨媽」拜訪已血崩二度送醫，當時醫師已告誡要馬上開刀，但為了顧及劇組拍攝進度，只拿了醫師開的止血藥就強忍病痛拍戲，不過在次住院後檢查後，醫生發現發炎嚴重需打抗生素治療，否則恐引發敗血症，才讓她立即動手術取出腫瘤跟血塊，估計得再住3天才能出院。
手術完畢後雖不再血崩，也能照三餐正常進食，不過江泳錡則懊惱因為開刀住院，導致四個通告跟一個直播都沒法接，讓她直呼損失慘重，對此粉絲也留言安慰「身體顧好比較重要，錢再賺就有了」。
(中時電子報)
關鍵字：江泳錡
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