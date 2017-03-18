菜鳥員警護送懷三胞胎孕婦就醫
台南市永康警分局鹽行派出所新手警員李寰文、謝旻任，昨天深夜零時20分在永康三村國小巡邏時，剛好一名康姓男子神色緊張跑上前求助，告知警方「我老婆懷3胞胎已經8個月了，已有陣痛及羊水破裂，現在很不舒服」，2警二話不說在前方開道引導康男到奇美醫學中心，確認孕婦就醫無礙，確認情況穩定後始離去。
康男事後向警方表示，老婆深夜臨時感到陣痛並懷疑有羊水破裂情況，好像快臨盆，急得載著老婆一路從麻豆飆往永康，但因為太緊張加上路況不熟，途中見有巡邏警車，就衝上前求助，也非常感謝2名警察熱心開道幫忙。
永康警分局讚許，李寰文從警1年多、謝旻任也才當警察約半年，菜鳥順利完成護衛保母工作，臨危不亂，完成任務，值得鼓勵。
(中時)
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