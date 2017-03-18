台電大林廠工安意外一死 疑摔落鍋爐亡
台電大林電廠更新計畫案工地傳出工安意外，昨天失去聯絡的倪姓承包商員工今天一早被發現陳屍工程鍋爐機風煙道，疑似墜落死亡，死因仍由相關單位調查中。
台電表示，大林廠正在進行的更新改建計畫工程由中鼎工程公司統包，中鼎倪姓男員工昨天在二號機鍋爐工地封煙道進行電焊作業，昨天上午就失去聯絡，直到昨天深夜仍未回家，家屬打電話也找不到人於是報警協尋，警方透過其手機衛星定位發現人仍在大林廠區內。
公司人員一早展開搜尋，隨後在8公尺高的二號空鍋爐內發現有一名男子受困其中，於是報警，廠方隨後將他吊起發現已死亡多時，疑從高處摔死的，消防人員於是將全案交由警方處理。
警方隨後趕到採證，高市勞工局勞檢處也派員到場了解事故發生原委，由於現場無人目擊發生經過，增加調查困難。1060318
(中央社)
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