護膚館暗藏春色 警前後包抄破獲

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台南市北區1家護膚館暗藏春色，經營半套性交易，昨晚被警方前後包抄，當場查獲5起性交易，現場36人全被帶回。

這家位於北區東豐路的美容護膚館，掛羊頭賣狗肉，館內有10多名女子從事半套性交易，警方昨晚10時許前後包抄，再持搜索票進入，迅速控制櫃台人員後，前往3、4、5樓包廂搜索，查獲5對男女正在交易。

警方隨即將梁姓負責人、王姓、邱姓工作人員及現場共22男14女全數帶回警局，同時查扣當天營業額新台幣2萬7671元及14台監視器、主機1台。

警方調查，護膚館從事半套性交易的女子，年紀多在30至40歲，每次交易要價1800元，全是台籍，沒有外籍。

被警方查獲的5對性交易男女中，1名張姓女子是被士林地檢署通緝的毒品犯，張女原本近日內要北上到案，不料被逮。警方訊後依法送辦。1060318

(中央社)