陸男買33噸隕石霸氣求婚 專家有話說
鑽石求婚落伍了嗎？中國大陸新疆烏魯木齊一名男子日前花人民幣100多萬元（新台幣約450萬元）買一顆33噸的「隕石」求婚成功，但專家提醒市面上很多隕石鑑定後都是假的。
中新網報導，由於女友愛看中國大陸電視劇「三生三世十里桃花」，烏魯木齊一名男子日前用「隕石」成功抱得美人歸，不少人好奇隕石真偽、價格多貴、是否有輻射等問題。
北京天文館館長朱進說，如果真是30多噸的隕石，那一定非常知名，這名男子求婚用的「隕石」真偽還有待考證。市面上很多所謂的「隕石」，經鑑定後發現其實是假的。
北京師範大學天文系講師高爽表示，「撇開真偽不說，33噸的隕石在全球是極為少見的。」如果真有如此巨大的隕石落到地球上，過程會是一場災難，可以讓一座城市消失。
至於有人擔心隕石會有輻射，高爽說，民眾在日常生活中也會接觸放射性元素，但不足以達到危險程度。隕石中的元素在地球上都能找到，一般來說不會因輻射而對人體造成危害。
高爽指出，多數隕石源於小行星，還有一部分來自月球和火星。從成分來說，鐵隕石比石隕石價格高；從稀少程度來看，來自火星的隕石會貴一些。
但他說，中國大陸沒有關於隕石買賣的具體規範，很難判斷其成本和價值，也很難具體定價。1060318
(中央社)
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