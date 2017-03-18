王子跳舞犯法了嗎 威廉夜店摟妹成話題
英國威廉王子這兩天偕妻子凱特訪問法國，但上週末與哥兒們在瑞士夜店狂歡、甚至傳出被直擊手搭在1名辣妹的腰，本週末再成媒體焦點，有網友留言問道「王子跳舞犯法了嗎」。
根據法新社，威廉王子當時與友人滑雪而錯過1場大英國協慶祝活動，面臨部分英國媒體批評。威廉在瑞士度假勝地韋比爾（Verbier）的夜店跳舞影片曝光後，英國小報質疑他不務正業。
倫敦「每日郵報」網站報導，34歲的威廉拋開妻子凱特和兩個小孩與哥兒們狂歡， 在一連串影片中，「微醺」的威廉大跳「老爸舞」。
威廉當時在夜店被看到將手搭在神秘金髮女郎的腰，此人據信是24歲澳洲模特兒蘇菲泰勒（Sophie Taylor）。「每日鏡報」網站報導，威廉也在用午餐的餐廳被人目擊與蘇菲泰勒有說有笑。
娛樂網站E!Online引述消息人士說，凱特對丈夫的行為感到「失望」。
不少網友逮到機會大酸一番，但也有人批評外界大驚小怪。報導下方諷刺的留言，包括「這男人還真是努力工作。他們總是在度假，花費我們的納稅錢之類的，君主立憲制根本是個笑話而且過時」。
另有人笑威廉的舞姿，說「他的舞步令人尷尬，我相信他的女伴也覺得不好意思」。
不過也有網友為威廉說話，留言包括「我不是威廉粉絲，但真是夠了，放他一馬好嗎，他只是外出與哥兒們過個週末」。
還有人寫道「這一切現在應該停止，這男人出去，跳了一點舞，沒什麼大不了」、「王子跳舞犯法了嗎」、「我覺得威廉很棒。每個人都應該偶爾放鬆一下」。（譯者：中央社盧映孜）1060318
(中央社)
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