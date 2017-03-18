基隆輕軌台鐵營運 人力得解決

我要評比

基隆至南港輕軌拍板定案。根據交通部鐵路改建工程局規劃，輕軌交由台鐵營運；不過，台鐵面臨人力不足，未來輕軌要順利上路，人力得解決。

鐵工局主任秘書溫代欣說，「基隆-南港輕軌」案預計6月提出期中報告，年底完成期末報告，之後就進入約3年的綜合規劃及施工階段。

溫代欣表示，基隆至南港輕軌將專用台鐵的第3條軌道，使用台鐵號誌，交給台鐵營運，由台鐵司機員駕駛，如果未來基隆市政府想將輕軌延伸到市區，可能要另成立市區輕軌管理公司。

台鐵去年因應駕駛人力不足，停止營運部分貨運列車及砍掉紅眼班次，還有280多名缺額已向行政院申請逐年補足，但當時並不知有基隆至南港輕軌案，也未考慮所需人力。

今年春節，台鐵產業工會曾以人力不足，不滿排班，發起依法休假。

台鐵表示，會配合政策，因輕軌預計2022年才完工，還有時間解決人力問題。

基隆至南港輕軌從基隆火車站到南港展覽館，全線共9站，終點站南港展館站為新建的地面站，未來輕軌列車站站停靠，全線行駛時間約30至40分鐘。

交通部希望經由這條輕軌開通後，原本往返台北與基隆的部分台鐵列車，可轉移增加台北往花東的班次。1060318

(中央社)