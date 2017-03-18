蔡英文：一例一休不是三輸 要變三贏
「產業界的聲音我聽到了！非常大聲！」蔡總統今天（18日）到台中市出席磐石會長交接典禮，面對卸任的第19屆會長台灣百合董事長鄭森煤建言，一例一休實施應有3年緩衝期，讓產業界升級自動化，1個月加班46小時也需彈性放寬，蔡總統回應表示，勞動部要企業界坐下來，企業界也要去聽勞工的心聲，現在流行一例一休是三輸，她希望在一例一休完善實施後變三贏。
市價高達兩兆，以上市櫃公司大老闆為主的磐石會，在中台灣產業界「喊水會堅凍！」但面對一例一休衝擊，還是「凍未條！」磐石會今天（18日）舉行第19、20屆會長交接典禮，業界都關切一例一休帶來的爭議。
蔡英文在致詞主動回應表示，「大家都說一例一休變成這樣！」但一例一休有一部勞基法很多條文，「但過去我們都沒有好好去唸那部條文」，只知道每周是幾個工時，每個月可以加班幾個小時，「在這個基礎之上決定我們要找人，要給他們排班的情況是怎樣」。
「如果不足再去找其他的方法補足！」蔡英文說，大家設限傳統人力資源和勞力使用上的想法，可是我們都忘了一件事，勞動的法規勞基法法規有沒有好好去唸過，所以在安排勞工工作的工時排班基礎，「一休一例大家都驚到！」對以前熟悉每周的工時，現在因加班時間不熟悉覺得有點受限制，以至於大家都嚇到。
蔡總統說，勞基法很多條文可以做為企業比較有創意和排班方式，她希望產業界和勞動部好好談一談，在現行法律架構底下找出每一個企業適合排班的方式，如果可以找的出來，企業運轉沒有增加太大負擔前提下，給員工更好的休息機會。
「企業聲音我都聽到了，非常大聲！」她強調，如果現行條文想半天，還想不出解決剩下的問題，就要來聽聽勞工意見，鼓勵企業家回到工廠回到公司，坐下來好好聽聽勞工的心聲，對工作環境和薪資情況有何期待。
蔡總統表示，一休一例對政府來講困難和棘手問題，但困難棘手之中好好坐下來談，這套法令經重新思考檢查，政府找出大家都可以持續有效率的生產。
對一例一休爭議，她說，現在很流行的說法是「三輸」，只要我們坐下來談好好的做，相信最後的「三贏」，希望未來經濟回溫時，看到產業界對經濟投資有信心，至於面臨結構性問題，包括勞工及水電、土地種種問題，政府和民間會齊心協力創造新局。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範