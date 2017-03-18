蔡英文：一例一休不是三輸 要變三贏

蔡英文總統希望產業界和勞動部坐下來，也和聽聽勞工的心聲，創造一休一例的三贏。（盧金足攝）

卸任的第19屆磐石會長台灣百合董事長鄭森煤向蔡總統建言，一例一休實施應有3年緩衝期，讓產業界升級自動化。（盧金足攝）

磐石會今天舉行第19、20屆會長交接典禮。（盧金足攝）

「產業界的聲音我聽到了！非常大聲！」蔡總統今天（18日）到台中市出席磐石會長交接典禮，面對卸任的第19屆會長台灣百合董事長鄭森煤建言，一例一休實施應有3年緩衝期，讓產業界升級自動化，1個月加班46小時也需彈性放寬，蔡總統回應表示，勞動部要企業界坐下來，企業界也要去聽勞工的心聲，現在流行一例一休是三輸，她希望在一例一休完善實施後變三贏。

市價高達兩兆，以上市櫃公司大老闆為主的磐石會，在中台灣產業界「喊水會堅凍！」但面對一例一休衝擊，還是「凍未條！」磐石會今天（18日）舉行第19、20屆會長交接典禮，業界都關切一例一休帶來的爭議。

蔡英文在致詞主動回應表示，「大家都說一例一休變成這樣！」但一例一休有一部勞基法很多條文，「但過去我們都沒有好好去唸那部條文」，只知道每周是幾個工時，每個月可以加班幾個小時，「在這個基礎之上決定我們要找人，要給他們排班的情況是怎樣」。

「如果不足再去找其他的方法補足！」蔡英文說，大家設限傳統人力資源和勞力使用上的想法，可是我們都忘了一件事，勞動的法規勞基法法規有沒有好好去唸過，所以在安排勞工工作的工時排班基礎，「一休一例大家都驚到！」對以前熟悉每周的工時，現在因加班時間不熟悉覺得有點受限制，以至於大家都嚇到。

蔡總統說，勞基法很多條文可以做為企業比較有創意和排班方式，她希望產業界和勞動部好好談一談，在現行法律架構底下找出每一個企業適合排班的方式，如果可以找的出來，企業運轉沒有增加太大負擔前提下，給員工更好的休息機會。

「企業聲音我都聽到了，非常大聲！」她強調，如果現行條文想半天，還想不出解決剩下的問題，就要來聽聽勞工意見，鼓勵企業家回到工廠回到公司，坐下來好好聽聽勞工的心聲，對工作環境和薪資情況有何期待。

蔡總統表示，一休一例對政府來講困難和棘手問題，但困難棘手之中好好坐下來談，這套法令經重新思考檢查，政府找出大家都可以持續有效率的生產。

對一例一休爭議，她說，現在很流行的說法是「三輸」，只要我們坐下來談好好的做，相信最後的「三贏」，希望未來經濟回溫時，看到產業界對經濟投資有信心，至於面臨結構性問題，包括勞工及水電、土地種種問題，政府和民間會齊心協力創造新局。

(中時)