提高談判籌碼？大陸放話續建黃岩島監測站

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值此美國務卿訪中時刻，中共三沙市委書記、市長肖傑日前對大陸媒體《海南日報》發表今年將繼續準備黃岩島環境監測站興建工作，此談話恐增添南海情勢的緊張氛圍，南海問題也勢必成為中美高層討論的焦點。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，肖傑在3月11日參加大陸兩會期間發表談話說，三沙市將在2017年實施海島修復工程，其中包括繼續推進黃岩島環境監測站前期工作。 肖傑向《海南日報》稱，這些監測站、碼頭與其他基礎設施，是2017年島嶼修復與防蝕計畫的一部分。

三沙市是大陸在南海建立的行政管理機構，負責管理中國在這一地區控制的島礁。菲律賓外交部發言人拒絶就肖傑的上述談話發表評論，僅僅表示菲律賓方面正在澄清有關報導。

美國國會參議員魯比歐（Marco Rubio）和卡丁（Ben Cardin）日前提出對中國在南海及東海制裁法案，建議包括：禁止對同島礁建設相關的中國公民發放赴美簽證，並對為上述人員提供幫助的外國金融機構實施制裁。

大陸外交部發言人華春瑩17日說，美國參議員的上述提案令人憤怒，並形容提出議案的參議員傲慢和無知。

BBC報導，美國國務卿提勒森將今日抵達北京訪問，預料南海問題將成為雙方會談的重要議題。

(旺報)