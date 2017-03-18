中職拿下主導權 劉玠廷：盼減少政府補助是正向的做法

劉玠廷今在中壢的墨西哥餐廳正式開幕。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿領隊劉玠廷，今在中壢地區成立墨西哥餐廳，對於未來一級賽事主導權將掌握在中職手中，劉玠廷回應，目前就是一個大方向的概念，相信會協調出好的結果，朝合理的方向去執行。

劉玠廷說，現在一切都還未定論，當然球團先前做過一些主張，感覺有受到重視，不過細節方面，包含資金，賽事主辦等等都還是問題，目前都還沒談，20幾年的問題，不會一天就解決。

劉玠廷提到，怎麼樣去找到一個模式，可以長久安定下來，例如日本，一個組訓賽，可以盡量減少政府補助，用賽事盈餘去支付組訓費用，才是正向的發展，所以還是要討論細節，接下來的協商變的很重要。

(中時電子報)