中職拿下主導權 劉玠廷：盼減少政府補助是正向的做法
Lamigo桃猿領隊劉玠廷，今在中壢地區成立墨西哥餐廳，對於未來一級賽事主導權將掌握在中職手中，劉玠廷回應，目前就是一個大方向的概念，相信會協調出好的結果，朝合理的方向去執行。
劉玠廷說，現在一切都還未定論，當然球團先前做過一些主張，感覺有受到重視，不過細節方面，包含資金，賽事主辦等等都還是問題，目前都還沒談，20幾年的問題，不會一天就解決。
劉玠廷提到，怎麼樣去找到一個模式，可以長久安定下來，例如日本，一個組訓賽，可以盡量減少政府補助，用賽事盈餘去支付組訓費用，才是正向的發展，所以還是要討論細節，接下來的協商變的很重要。
(中時電子報)
關鍵字：劉玠廷、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。