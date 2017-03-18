警耐心解釋保住60萬 母女寫信謝警

新北市新莊區賴姓婦人日前接到詐騙集團電話，稱賴婦兒子因欠債不還、遭人毆打，「匯60萬元才放人」，賴婦因為兒子遠赴澳洲，一時聯絡不上，便急著趕往郵局匯錢，女兒苦勸不成，只好報警求助，在警方苦勸下，保住賴婦的60萬元存款，母女倆事後也寫信向員警道謝。

新莊警分局福營所警員林奕衡、何柏林接獲賴婦女兒報案時，便趕赴郵局瞭解情況，兩名員警先請賴姓母女到派出所休息，並耐心向賴母介紹過往案例，提醒賴母務必先連絡上兒子，之後賴子也從澳洲回傳訊息表示平安無事，化解了這場有驚無險的詐騙事件。

賴姓母女返家後，還特地寫了一封信，感謝福營派出所的波麗士大人為她們保住60萬元的辛苦血汗錢。

(中時)