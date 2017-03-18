世界球后「小戴」 下個目標再拚東京奧運
甫在全英公開賽奪冠，世界羽球球后「小戴」戴資穎，18日趁練球空暇北上，替母校台北市立大學拍攝印度招生宣傳影片，為拍影片小戴也難得上妝，笑說上次化妝已經忘記是什麼時候。
就讀北市大競技運動訓練研究所的戴資穎，18日現身博愛校區為母校拍攝國際招生影片，拍影片前還花了30分鐘上妝、略施脂粉。
「有化比較好啊，看起來會比較白。」戴資穎分享道，先前還有人看她膚色，以為她是練田徑的，「我心裡想說我有這麼黑嗎？我回我是羽球選手，他還說，『羽球在室外練喔？』」讓「小戴」哭笑不得。
印度當今最知名，莫過於目前世界排名第5、曾在里約奧運拍落「小戴」的辛度(Pusarla V. Sindhu)莫屬。對印度印象就是到處是咖哩，戴資穎除了吃印度美食，該體驗的印度傳統服飾沒有少，不過印度球迷跟台灣一樣，「他們人超多的，主要都是幫地主選手加油。」
戴資穎下個比賽將是4月初的馬來西亞公開賽，台北世大運也將披上中華戰袍。對於未來目標，「小戴」沒想太多，一如以往笑說沒有特別想追求的目標，非得要說，莫過於奧運莫屬，「如果可以的話，希望能夠一直保持下去，拿到2020東京奧運參賽資格。」
(中時電子報)
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