中台灣會展中心 總統：帶動服務業發展

總統蔡英文今天在台中指出，中台灣製造業的發展已形成產業鏈，未來中央將協助地方推動中台灣會展中心，不只是地方產業的國際交流平台，也能帶動包括住宿等服務業發展。

蔡總統今天到台中市政府陽明市政大樓與中彰投苗地方人士茶敘，會中並宣布將借用市府豐原陽明市政大樓的市長會客室與會議室，做為未來到中部會客、辦公空間之用。台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、張廖萬堅等人，都陪同與地方人士敘舊。

總統指出，中彰投苗區域聯合治理出現成型階段，很期待中央執政下，可以讓中彰投苗區域治理可以快速到位，中台灣是下一世代扮演改變台灣的重要支柱，所以將整合中央與地方資源，讓中台灣可以充分發揮潛力，帶動台灣的發展。

為了振興產業及達到區域均衡的目標，總統表示，行政院積極規劃前瞻基礎計畫，推動「綠數水道鄉」，即綠能、數位、水環境、軌道、城鄉等5大面向建設，為了國家轉型、提升，打下最扎實基礎，魏明谷說要打造彰化成「風光大縣」，而林佳龍也赴日招商與日本航太產業領導廠商簽署合作備忘錄，可以協助本土產業升級。

總統認為，中台灣製造業的發展已形成產業鏈，但少了跟地緣相關的會展中心，為了能夠有更好展示空間，讓好的技術讓世界看得到，中台灣的會展中心不只是林佳龍正在積極推動，也會是將來政府提供地方協助上的重點。

總統表示，未來會展中心不僅是台中的會展中心，更是整個中部地區產業與國際交流的重要平台，各種展覽也能帶來人潮，帶動住宿、廣告、會議規劃等服務業的發展，為中台灣帶來更多產業以及高品質就業機會。1060318

(中央社)