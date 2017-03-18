楊泮池宣布不續任 學界要求即日請假
台大校長楊泮池身陷論文案，今天在校務會議上正式請求，在今年6月任期屆滿後，不再續任校長職位。不過之前發起「匡正學術倫理風氣」連署的5位學者，要求楊泮池應「即日請假」。
台大教評會2月24日決議，懲處郭明良等多位學者，但有多篇論文列共同作者的校長楊泮池，則未受任何懲處，遭到外界責難。楊泮池今天在校務會議上正式發表聲明，為了不讓台大繼續受到誤解和攻擊，以及整個台灣學術界的和諧，他請求今年6月校長任期屆滿，不再續任校長職位。
發起「匡正學術倫理風氣」連署的5位學者，包括中研院研究員阮麗蓉、趙麗洋、副研究員蕭培文，以及陽明大學特聘教授李光申、成大醫院教授謝奇璋等人，今天稍早在臉書上表達，感謝楊泮池決定不續任，但建議「即日起請假」，離開行政職務，以利後續調查工作。中央社記者以電話向阮麗蓉確認，阮麗蓉證實是5位連署起草人的共識。
阮麗蓉表示，楊泮池不續任的理由是為台大和諧，並不是為行政和學術疏失負起責任，「這是什麼下台理由。」她認為科學證據擺在眼前，楊泮池還不認錯，讓人失望。
東吳大學校長劉源俊今天接受中央社電訪指出，他在3個月前就公開建議楊泮池不續任，認為這是對台大、對楊泮池最好的選擇。楊泮池遲在今天才宣布不續任，已經太慢、太晚了，「缺乏智慧」，如果在校內展開調查前就離開行政職務，後續很多爭議都不會發生。1060318
(中央社)
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