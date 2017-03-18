336愛奇兒日 空軍直升機飛越北市府廣場
第八屆336愛奇兒日今天早上在台北市政府前登場，國軍出動3架直升機飛越市府前廣場，引起民眾驚呼連連；國防部並安排多個互動攤位，讓愛奇兒們體驗當「一日軍人」的榮耀。
今年是國防部第3年與天使心家族基金會合作辦理「336愛奇兒日」活動，國防部表示，基於愛民助民的精神，在不影響戰訓本務的前提下，支援辦理這次活動，希望能展現國軍關懷弱勢的優良傳統。
空軍出動1架EC-225和2架S-70C直升機，這是國軍首次在台北市政府上空執行「空軍直升機編隊飛行」，現場還有「陸軍專科學校戰鼓隊表演」、「陸軍特戰戰技操演」、「空軍樂隊打擊樂表演」、「藝宣分隊舞蹈表演」、「海陸莒拳隊操演」、「陸軍樂、儀隊操演」、「三軍人型氣偶舞蹈表演」等8個表演節目，引起滿堂喝采。
在「互動攤位」部分，國防部安排「T-91步槍射擊模擬體驗」、「90手槍射擊模擬體驗」、「傘具穿戴體驗」、「迷彩偽裝體驗」、「彈射座椅暨飛行服穿著體驗」及「人才招募互動攤位」等6個攤位，讓愛奇兒透過體驗當「一日軍人」，感受保家衛國的榮耀。
國防部表示，國軍官兵來自於社會各個角落，愛心表現不落人後，對於社會公益的投入更是不遺餘力，繼民國104、105年分別在北投復興崗校區及台北市政府市民廣場辦理「336愛奇兒日」活動後，今年延續匯集國軍官兵的愛心，展現對弱勢兒童及家屬的熱情與關懷。1060318
(中央社)
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