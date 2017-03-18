詐欺集團最愛冒用網購平台 金石堂最大宗

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刑事警察局統計去年詐騙集團最愛冒用的網購平台，金石堂網路書店會員有4成被害者，成最大宗，警方與Whoscal合作，標示詐騙電話號碼，避免民眾受騙上當。

刑事局表示，去年詐騙集團冒用網購名台，以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成12筆分期付款，要求訂戶前往ATM解除分期設定」手法，在所有詐騙件數中占首位，去年共有697名消費者受騙；其中，金石堂網路書店會員就占4成。

刑事局說，金石堂網路書店去年成為詐騙集團最愛網購平台，今年被害案件仍持續高居不下，主要因為詐騙集團清楚掌握消費者交易資訊，讓消費者誤信為真、進而被詐騙，金石堂疑未加強資安防護、未善盡保護消費者個資責任，導致詐騙集團疑似竊取訂單資料。

刑事局指出，消費者應慎選優良賣家，別讓自己因網購而造成個資被詐騙集團利用；刑事局與Whoscall合作，藉此協助民眾過濾不明來電，並鼓勵民眾下載「165反詐騙APP」，掌握最新詐騙資訊，作為民眾防詐騙守門員。1060318

(中央社)