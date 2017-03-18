印尼咖啡店美豔老闆娘爆紅 網友揪團捧場

印尼社群網站上近來流傳一組咖啡店老闆娘安狄塔的照片，擁有好身材和美豔外貌的她引發網友肉搜，許多網友爭相揪團要去她工作的店裡喝咖啡。

印尼新聞網站Brilio.net等媒體報導，22歲的安狄塔（Andita Lela Karlita）是東爪哇岸朱縣（Nganjuk）一家咖啡店的老闆娘。她日前在店內端著托盤、送咖啡給顧客的工作情形被民眾拍下照片上傳網路，引發網友熱烈討論。

照片中，安狄塔一頭長髮，貼身裙裝，玲瓏有致的身材和漂亮臉蛋讓網友驚豔。

原來她也曾是演藝圈的一員，曾在印尼知名的電視台肥皂劇中擔任女配角。不過，她後來決定離開演藝圈，回到家鄉，繼承家裡的咖啡店生意。

經網友分享她的照片後，安狄塔現在已成為網路上印尼咖啡店之花，許多網友爭相要找出咖啡店的地址，打算揪團前往這家咖啡店消費，一睹安狄塔的風采。1060318

(中央社)