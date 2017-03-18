林右昌：輕軌不只為通勤 兼具產業發展

基隆市長林右昌今天說，輕軌不只為服務通勤，還可連接南港展覽館和基隆未來的西岸旅運智慧大樓雙館，讓基隆市港和大台北首都經濟圈串連在一起。

總統蔡英文昨天宣布將興建基隆到南港輕軌。根據交通部鐵路改建工程局規劃，輕軌利用台鐵七堵到南港的第3軌，全線19公里，除原有的台鐵8站外，另設南港展覽館站為終點站，但外界質疑，為何不加開台鐵班次即可因應？

對此，林右昌上午出席頒獎典禮時表示，基隆通勤族現在已有多元的選擇，2088、1088，以及未來中正、中山區、安樂區快捷公車，直接從社區出發到台北，通勤問題就能大幅解決。

他說，鐵路系統已是極限瓶頸，無法再提升，輕軌就是捷運系統的一種，未來輕軌加入後，只要10分鐘就有1班車，大幅提升運量，基隆通勤有2個雙峰，上下班人數很多，但中間時段沒有運量。

「我一直強調，這條捷運不僅為了通勤，而是為了整個都市區域發展」，林右昌表示，中央之所以要興建這條輕軌，是因為基隆市港標竿計畫，包含火車站都更、城際轉運站、西岸旅運智慧大樓，城際轉運站預計2年完工，軍港也要遷移到西岸，市中心區未來會有很大的改變。

他說，輕軌蓋好後可直接銜接桃園空港，北五堵地區則規劃國際研發新鎮，這條輕軌不是為了通勤，而是為了基隆河谷廊帶的產業發展，下一代的經濟產業就業。

林右昌表示，基隆是第一個非直轄市擁有輕軌捷運的城市，市府能在艱難條件下促成這件事，只能說真的是「天佑基隆、天時、地利、人和，以及同仁的努力」。1060318

(中央社)