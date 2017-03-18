日本新鮮人求職熱門企業 第一名是這家

日本有獨特的「大學生求職活動」，根據Mynavi 2017年求職活動企業排行榜，文科系綜合排行第1名是JTB集團（旅遊業），理科系綜合排行第1 名是味之素（食品業）。（LIVE JAPAN提供）中央社記者傳真106年3月18日

日本有獨特的「大學生求職活動」，根據Mynavi 2017年求職活動企業排行榜，文科系綜合排行第1名是JTB集團（旅遊業），理科系綜合排行第1名是味之素（食品業）。

日本旅遊資訊網站LIVE JAPAN表示，求職是一件辛苦的事，這在每一個國家都一樣，但是在日本，因為有獨特的「大學生求職活動規則」，由於一年僅一次招募應屆畢業生的一次性錄用規則，大學生必須在學時尋找工作。

2017年度的日程，為從大學3年級時的3月開始進行公司說明會，6月開始選考，隔年3月畢業，4月進入公司工作。根據Mynavi於2016年8月發表的調查結果，應屆畢業生的錄取預定率為77.5%。

對於大學生來說，兼顧求職活動與學校課業也是令人傷腦筋的問題。而在日本，求職活動中什麼樣的企業最具有人氣，根據〈Mynavi 2017年求職活動企業排行榜〉調查顯示。

文科系綜合排行

第1名JTB集團（旅遊業）、第2名ANA（航空運輸業）、第3名H.I.S.（旅遊業）、

第4名JAL（航空運輸業）、第5名三菱東京日聯銀行（金融業）。

理科系綜合排行

第1名味之素（食品）、第2名JR東日本（運輸業）、第3名資生堂（化妝品）、

第4名豐田汽車（汽車）、第5名三得利控股株式會社（食品）。

兩類組都是員工數千～數萬人單位的大企業名列排行榜，在20～30年前，文科系以商社、損害保險公司、電視公司、廣告代理公司人氣較高，現在則是旅遊公司、航空公司等名列前茅。

理科系的學生以希望到製造業就職者為多，大多以該年代製造銷售最暢銷商品的行業登上人氣排行榜，最近幾年展開全球化經營且離職率低的「味之素」躍登龍門。

這些人氣排行榜企業的求職競爭率為數十倍，也有人將以排行前列企業為求職目標的求職活動比喻為入學考試，錄取的難易度稱為「求職偏差值」。

此外，根據日本厚生勞動省的調查（2016年），按照企業規模大小之分的大學應屆畢業者起薪，員工1000人以上的大企業為20萬6900日圓，100～999人的中型企業為20萬1100日圓，10～99人的小企業為19萬9100日圓。1060318

(中央社)