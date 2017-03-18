給你創業大平台 飯店提供免租金店鋪
為提供想創業的年輕人完成夢想，新竹喜來登飯店打造「免租金」店鋪，讓優秀的自創品牌不再被高額的店租門檻所限，給你滿滿的創業大平台。
飯店總經理蕭偉隆指出，近年來「快閃店」從國外延燒到國內，為了協助青年完成創業夢，將飯店大廳改造成店鋪空間，以「招商」方式提供有創業夢想的年輕人一個「免租金」平台，讓創業、接軌國際不再是遙不可及的夢想。
蕭偉隆表示，創業逐夢過程中，非所有人都有資源或平台空間可以發展，因此希望提供支持，讓創業青年免拿大半積蓄去冒險、且可加速夢想成真的機會，打造免租金的絕佳地點，且是可以被國際看見的平台，支持創業圓夢。
台中「耶濃豆漿」首波於近期進駐飯店三週，消息一出，便有許多社區住戶迫不及待搶先預定購買，也因此有了與國內外消費者接觸的機會，盼能進軍國際市場。
「快閃店」店長林晏瑋表示，新竹人注重養生，原本在宅配訂單中就佔有相當高比例，但因店面租金等因素，遲遲未拓點到新竹，此次透過飯店「快閃店」平台，在228連假即創下近千瓶銷售成績，遠超過預期目標。
飯店業者表示，「快閃店」即日起全面開放申請租用，首年度提供「無場租」優惠，品牌業者可於飯店官網下載申請表，由飯店審核通過即有機會於飯店經營「快閃店」平台。詳情請洽「新竹豐邑喜來登大飯店」。1060318
(中央社)
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