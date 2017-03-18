韓媒：川普批北韓無核議題玩弄美國多年
南韓媒體今天紛紛報導，美國總統川普昨天透過推特批判北韓和中國，韓媒強調，川普認為北韓行徑非常惡劣，多年來一直在朝鮮半島無核化議題上玩弄美國。
南韓「朝鮮日報」、「東亞日報」、「中央日報」今天都在頭版頭條以「川普痛批北韓曾玩弄美國多年」為標題，報導川普批評北韓在朝鮮半島無核化議題上玩弄美國。
報導說，川普昨天在推特（Twitter）上推文說，「北韓的行為非常惡劣，多年來一直在玩弄美國」，並接著寫道「中國卻沒幫什麼忙」。
川普還給其中「玩弄（playing）」上引號以示強調。川普在美國國務卿提勒森訪問南韓與中國之際發表這個推文，被認為是有意為之。
特別是，他直接談到中國對於制裁北韓的消極態度，應對即將於隔天（18日）迎接提勒森來訪的中國造成壓力。
報導說，提勒森在訪問南韓期間表示 ，「美國對北韓的策略性耐心的政策已經告終」。1060318
(中央社)
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