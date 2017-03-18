男子駕車疑自撞圍牆 送醫不治

男子疑自駕撞圍牆，警消前往救助，但男子脫困時，已無呼吸、心跳。（莊旻靜翻攝）

新竹縣1名年約50歲的男子，今天上午10點許，駕駛工程車行經湖口鄉榮光路時，疑似自撞路邊工廠圍牆，當時發出巨響，民眾察看後報119、110求助，警消到場後，發現男子因車頭變形，困在駕駛座內，使用破壞器材將男子救出時，該男子已無生命徵象，送往天主教仁慈醫院急救，仍宣告不治，出事原因仍待警方釐清。

(中時)