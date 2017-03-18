小時候超愛吃Taco 劉玠廷開設墨西哥餐廳

我要評比

猿隊領隊劉玠廷在中壢開設墨西哥餐廳，首日開幕吸引大批人潮前來。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿領隊劉玠廷，因為小時候父親劉保佑在墨西哥工作，時常去墨西哥，因此愛上當地墨西哥料理，所以確定在中壢開設首間墨西哥餐廳「Taco Monkeys」，盼把墨西哥道地料理帶進台灣。

「Taco Monkeys」販賣墨西哥當地道地玉米捲餅。(周鎮宇攝)

劉玠廷說，小時候暑假就會去墨西哥探望父親，都會很期待吃Taco(玉米捲餅)，一次就可以吃5個，所以一直有想要在台灣開設道地餐廳，去年開始將廚師送去墨西哥當地學習，希望讓大家吃到墨西哥當地美食。

猿隊領隊劉玠廷開啟副業，首家墨西哥餐廳開幕。(周鎮宇攝)

除了在中壢的首間店面，劉玠廷也提到，從今年球季首場主場開幕戰開始，桃園球場內部也能夠吃到Taco Monkeys的捲餅，提供球迷更多樣的食物選擇。

(中時電子報)