提勒森首度北京行 陸專家：減少中美關係不確定性

結束對日本、韓國的訪問後，美國國務卿提勒森今、明兩天將訪問北京，這是他上任後首次東亞行的最後一站。大陸國際問題專家認為，提勒森這次訪中，將致力於發展美國和中國的建設性關係，並為兩國領導人會晤打前站。

大陸央視客戶端報導，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤分析，這次提勒森國務卿到中國，也是為下階段怎麼樣落實領導人共識而來，且直接推動中美領導人的直接會晤，這是和中方很好的對表，因為現在美國對中政策正在評估和形成當中，所以這時候中方的一些觀點及想法，對美國對中政策的形成應該是有幫助的。

川普當選美國總統後，其本人以及團隊成員就中美貿易、南海問題以及「一個中國」原則等問題，都曾有不同聲音，引發外界對未來中美關係發展的擔憂。

阮宗澤認為，提勒森此次訪華的另一個重要任務，就是如何讓中美共同向世界發出一種清晰的聲音，來減少中美關係發展的不確定性。

針對中美如何面對朝核問題，阮宗澤指出，中國和美國在半島問題上是有合作的空間和可能，而現在的問題就是雙方要進行深入細緻的溝通，且中國和美國還要和其他的利益攸關方進行合作來凝聚共識，光是靠壓力和對峙，實際上是解決不了問題，還得通過中方現在提出的「雙暫停」作為第一步，雙方各退一步，為未來的對話和交流留下一個空間和可能性。

(旺報)