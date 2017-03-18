移民署長何榮村赴越南 洽談台越移民事務交流

移民署署長何榮村（右二）赴越拜訪台商，推廣新住民二代寒暑假赴越見習計畫。（移民署提供）

移民署署長何榮村15日至18日率團前往越南河內，參加第3次台越移民事務合作會議，主要檢視自2013年開始，雙方簽署移民事務合作協定後，目前進行的狀況，並與越南官員分享移民事務及國境管理經驗，對協定簽署後之工作成效雙方都很滿意，將繼續為兩國人民便利交流努力。

越南出入境管理局在會議中表示，近年來台越關係日益密切，人民交流往來更是頻繁，越南政府歡迎我方民眾赴越，進行觀光、商務、就學、結婚、探親等活動，但呼籲一定要申請適當類別之簽證。

若活動項目不符，將觸犯越南境管法規，罰鍰700至1200美元；此外，越南出入境管理局也提醒，國人赴越若遺失護照或簽證，應向駐越南台北經濟文化辦事處，申請入國證明書及簽證介紹函後，再到越南出入境管理局補辦相關出境手續，才能到機場通關搭機回台，越方24小時都有值班人員，可配合儘速處理相關手續。

何榮村此行除參與會議外，同時也拜會越南地區台商，希望未來台商企業，能協助政府推動新民移第二代子女，在寒暑假時可以回到母（父）親的故鄉參訪見習、學習越語及其文化，將來學業完成後，也能成為台商企業的員工，不少台商聽後都點頭表示願意支持。

(中時)