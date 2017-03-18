移民署長何榮村赴越南 洽談台越移民事務交流
移民署署長何榮村15日至18日率團前往越南河內，參加第3次台越移民事務合作會議，主要檢視自2013年開始，雙方簽署移民事務合作協定後，目前進行的狀況，並與越南官員分享移民事務及國境管理經驗，對協定簽署後之工作成效雙方都很滿意，將繼續為兩國人民便利交流努力。
越南出入境管理局在會議中表示，近年來台越關係日益密切，人民交流往來更是頻繁，越南政府歡迎我方民眾赴越，進行觀光、商務、就學、結婚、探親等活動，但呼籲一定要申請適當類別之簽證。
若活動項目不符，將觸犯越南境管法規，罰鍰700至1200美元；此外，越南出入境管理局也提醒，國人赴越若遺失護照或簽證，應向駐越南台北經濟文化辦事處，申請入國證明書及簽證介紹函後，再到越南出入境管理局補辦相關出境手續，才能到機場通關搭機回台，越方24小時都有值班人員，可配合儘速處理相關手續。
何榮村此行除參與會議外，同時也拜會越南地區台商，希望未來台商企業，能協助政府推動新民移第二代子女，在寒暑假時可以回到母（父）親的故鄉參訪見習、學習越語及其文化，將來學業完成後，也能成為台商企業的員工，不少台商聽後都點頭表示願意支持。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。