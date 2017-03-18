悲! 警夫婦4月大幼女猝死待解剖釐清死因

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基隆市警察局第四分局服務員警魏姓夫婦將4月大女嬰託育給麥金路某間居家育嬰中心照料，未料女嬰昨天凌晨突然驚醒，事後在保母安撫喝完牛奶入睡，直至上午8時許竟發現女嬰全身冰冷一動也不動，緊急送醫救治後，仍回天乏術。

據了解，魏姓夫婦同在警界服務，因平日公務繁忙，做人不易，最近好不容易孕育第2胎，家裡歡欣鼓舞，卻不得已才將女嬰交由居家托嬰中心，卻意外發生慘事。

檢警調查，45歲楊女保母具有合法資格，同時照顧兩名幼嬰。昨天女嬰驚醒後有餵食牛奶後並有協助拍打嗝，才讓女嬰趴睡，當時2人同睡一張大床並沒有被棉被掩住口、鼻，卻不知道何因突然猝死。

檢警昨天相驗後，仍待法醫擇日解剖釐清死因，才能釐清是否因趴睡導致窒息，抑或其他因素導致死亡。

(中時)