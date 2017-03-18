演講來不到30人 郭書瑤釋懷「事件」感嘆說...

郭書瑤日前赴校園演講，未料來不到30聽眾。（圖／本報系資料照片）

女星郭書瑤（瑤瑤）近期積極宣傳電視劇《通靈少女》，並在14日到長榮大學演講，不過活動會場冷清，僅來不到30位聽眾，郭書瑤反過來安慰學生，表示沒有不開心或不被尊重，反認為這次的「特殊情況」是最好安排，藉此機會與同學近距離聊天，瑤瑤演講事件也引發熱議，事後她也有感而發PO文。

郭書瑤在白色情人節當天到長榮大學演講，但台下卻只來了25位學生，場面冷清，事後郭書瑤沒生氣，反向學生喊話要再向她道歉，反倒認為是最好安排，並表示「人少我反而可以好好的看著每個人的眼睛，跟大家更靠近的聊天」，事後還傳她發文表示是「公司宣傳有疏失」，不過事後隨即刪文。

經歷演講事件後，郭書瑤昨（17日）在臉書PO文寫下：「我相信每個『事件』都是長智慧的機會！！學著讓一切更圓滿。」並表示：「發生的種種事件有感而發」，粉絲也都留言力挺，並向瑤瑤喊話要加油。

(中時電子報)