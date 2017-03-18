演講來不到30人 郭書瑤釋懷「事件」感嘆說...
女星郭書瑤（瑤瑤）近期積極宣傳電視劇《通靈少女》，並在14日到長榮大學演講，不過活動會場冷清，僅來不到30位聽眾，郭書瑤反過來安慰學生，表示沒有不開心或不被尊重，反認為這次的「特殊情況」是最好安排，藉此機會與同學近距離聊天，瑤瑤演講事件也引發熱議，事後她也有感而發PO文。
郭書瑤在白色情人節當天到長榮大學演講，但台下卻只來了25位學生，場面冷清，事後郭書瑤沒生氣，反向學生喊話要再向她道歉，反倒認為是最好安排，並表示「人少我反而可以好好的看著每個人的眼睛，跟大家更靠近的聊天」，事後還傳她發文表示是「公司宣傳有疏失」，不過事後隨即刪文。
經歷演講事件後，郭書瑤昨（17日）在臉書PO文寫下：「我相信每個『事件』都是長智慧的機會！！學著讓一切更圓滿。」並表示：「發生的種種事件有感而發」，粉絲也都留言力挺，並向瑤瑤喊話要加油。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。