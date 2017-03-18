吳敦義選黨魁誓師 要承擔責任贏回政權

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參選下任國民黨主席的前副總統吳敦義今天舉行誓師大會，吳敦義說誓言若當選黨主席，一定要結合立法院、各縣市力量，贏回政權，他從政之路走來「絕無後悔，就是往前走！」。

吳敦義上午在台北三創園區舉行「一心一德抵艱難，重返執政義起來」誓師大會，前總統馬英九、黨團總召廖國棟、中央委員連勝文、立委蔣萬安等多名黨籍立委、中常委等與會，場面熱烈。

誓師大會以播放故總統蔣經國談話的歷史畫面展開序幕，吳敦義在青年軍的陪同下一起大進場，現場上百名支持者揮舞小國旗為吳敦義加油。

吳敦義表示，如果當選國民黨主席，一定要讓國民黨「贏回尊嚴」，要結合立法院、各縣市，從小組長到黨員、黨代表、中央委員與中常委、黨工、義工、退休同仁等，大家同心協力贏回政權。

吳敦義細數從政以來的完整經歷，在黨與政府服務，都是秉公用人；國民黨在野後，他沒有任何推拖，選主席沒有任何榮華富貴，必須用心血、經驗，他自認有此能力，有無私品德與用人雅量，過去凡是他輔選提名，都能締造最好成積。

吳敦義強調擔任主席不會有半點私心，也從未背叛國民黨，「請信任吳敦義」，他願用兩肩承擔責任，誓言贏回政權，擦亮中華民國、青天白日的招牌。

前總統府秘書長曾永權表示，此時此刻，是國民黨的關鍵時刻，國民黨需要有強而有力的黨主席推動改革，才能帶領國民黨2018年藍天再現、2020贏回大權，重返執政，希望大家全力支持吳敦義。

曾永權說，民進黨推動一例一休政策，引發爭議，兩岸關係陷入急凍，蔡政府民調已出現死亡交叉，520是國民黨投票日，也是能否浴火重生的關鍵時刻，盼黨員選出強而有力的黨主席，支持吳敦義，帶領立法院黨團發揮監督制衡力量。1060318

(中央社)