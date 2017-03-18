雲林斗六柚香野餐 度過愉快週末
雲林縣斗六市公所選在柚花綻放的3月，今天在文旦園區舉辦柚香野餐活動，民眾帶著餐點，坐在柚樹下感受春天氣息，現場還有祈福小卡、兒童劇，陪伴度過愉快的週末。
斗六市公所舉辦柚香野餐活動，來參與的家庭帶著喜愛的餐點，坐在柚樹下感受春天的氣息，現場還邀請蘋果劇團，演出勵志歌舞劇「勇闖黑森林」，另外公所還設計不同顏色祈福小卡，提供祈願、懸掛在特製文旦祈福樹上。
野餐地點主人是年輕果農的鄭彥甫，分享照顧文旦的經驗，他說，今年柚花開得少且時間延後，文旦量可能也會減少，成熟期延後2至3週，還好今年結果時，與中秋時間還有一段距離，品質應該會很不錯。
斗六市長謝淑亞表示，民眾吃過文旦，卻不一定了解文旦果實要花費多少心血，斗六是文旦的故鄉，因此，活動中特地安排專業的生態解說，讓民眾在文旦樹下享受悠閒之餘，也能獲得有關文旦栽種過程的農產知識。1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。