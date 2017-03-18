雲林斗六柚香野餐 度過愉快週末

雲林縣斗六市公所選在柚花綻放的3月，今天在文旦園區舉辦柚香野餐活動，民眾帶著餐點，坐在柚樹下感受春天氣息，現場還有祈福小卡、兒童劇，陪伴度過愉快的週末。

斗六市公所舉辦柚香野餐活動，來參與的家庭帶著喜愛的餐點，坐在柚樹下感受春天的氣息，現場還邀請蘋果劇團，演出勵志歌舞劇「勇闖黑森林」，另外公所還設計不同顏色祈福小卡，提供祈願、懸掛在特製文旦祈福樹上。

野餐地點主人是年輕果農的鄭彥甫，分享照顧文旦的經驗，他說，今年柚花開得少且時間延後，文旦量可能也會減少，成熟期延後2至3週，還好今年結果時，與中秋時間還有一段距離，品質應該會很不錯。

斗六市長謝淑亞表示，民眾吃過文旦，卻不一定了解文旦果實要花費多少心血，斗六是文旦的故鄉，因此，活動中特地安排專業的生態解說，讓民眾在文旦樹下享受悠閒之餘，也能獲得有關文旦栽種過程的農產知識。1060318

(中央社)