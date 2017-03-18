范冰冰看過來！李晨：3年想抱3寶寶

中國大陸女星范冰冰與男友李晨自戀愛以來非常甜蜜，不僅頻頻放閃，還不時傳出好事近，但兩人一概否認。不過，李晨日前卻在節目中公開承認「3年要抱3個寶寶」的想法。

綜合新浪娛樂與多家港媒報導，李晨日前參加綜藝節目「約吧！大明星」於上海舉行的記者會，被認識多年的大陸歌手好友袁成杰催婚。袁成杰在活動中要李晨「三年抱仨（指3個寶寶）」，李晨也爽快回應，並表示「借你吉言（希望你的祝福成真）！」

此外，袁成杰大讚李晨與10年前相識時相比沒有變，「我還以為他會大牌很多，沒想到為人處世也一直沒變，身材也是，10年前他就是六塊腹肌，現在估計也是。」

鳳凰娛樂報導，范冰冰與李晨2015年5月29日在微博上公開兩人戀情。當時，范冰冰與李晨幾乎同時在微博上傳兩人的合照，並都留言寫到「我們」。這是她出道18年來第一次對外公開戀情。

范冰冰2014年和大陸男星黃曉明宣傳電影時曾表示，只要黃曉明結婚，她就公開戀情。果真黃曉明和Angelababy（楊穎）2015年前腳領證，范冰冰後腳就公開和李晨的戀情，黃曉明也被封「神助攻」。

黃曉明本人當時也轉發李晨微博邀功寫道：「不用謝我啊，晨兒。」

其實，范冰冰與李晨過去相識已久，卻少有合作，直到2014年底合作的電視劇「武媚娘傳奇」開播前，才開始微博頻繁互動。當時，外界便盛傳兩人在交往，直到半年後雙方才公開戀情。

兩人公開戀情後結婚傳言不斷，更曾傳出兩人2016年元旦會在中國大陸海南省三亞完婚的消息，但至今仍未成真。而面對外界不斷追問何時成為「李太太」，范冰冰過去受訪時表示，緣分到了，自然水到渠成。1060318

(中央社)