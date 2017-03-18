楊泮池：做完任期不請假 建置倫理機制
台大校長楊泮池身陷論文爭議，今天向校務會議正式請求「不續任」。對於部分學者要求他「即日請假」，楊泮池強調會做完任期，為台大建立學術倫理機制。
台大教評會2月24日決議，懲處郭明良等多位學者，但有多篇論文列共同作者的校長楊泮池，則未受任何懲處，遭到外界責難。楊泮池今天在校務會議上正式發表聲明，為了不讓台大繼續受到誤解和攻擊，以及整個台灣學術界的和諧，他請求今年6月校長任期屆滿，不再續任校長職位。
楊泮池的聲明讓許多校務會議代表不知所措，為求慎重，後續經投票通過，將擇期再召開臨時校務會議，討論相關議題的因應措施。
之前發起「匡正學術倫理風氣」連署的中研院研究員阮麗蓉等人，稍晚在臉書上表達5位起草人共識，「感謝」楊泮池決定不續任，但仍建議他「即日起請假」，離開行政職務，以利後續調查工作。
楊泮池在校務會議結束後受訪，被問及是否會「請假」？他表示，還有許多校務需要處理，包括為台大建置學術倫理機制，都是他的職責所在，因此會做滿這一任任期，再交棒給下任校長。
媒體追問他是否是為「行政責任」下台？楊泮池強調，是為了不讓台大繼續受到誤解與攻擊，也為了台灣學術界的和諧，才提出不續任。1060318
(中央社)
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