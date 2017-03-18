屏東檳榔刀砍妻案 男子投案

屏東24歲王姓男子昨天凌晨攜帶檳榔刀，到妻子工作的遊藝場理論進而用檳榔刀砍傷妻子，王男昨天晚上向警方投案，向警方表示懷疑妻有外遇，警方依殺人未遂移送偵辦。

24歲的王姓男子有毒品、竊盜、殺人未遂等多項前科，住屏東內埔鄉，昨天凌晨1時攜帶檳榔刀到妻子的工作場，找妻子理論，進而用檳榔刀砍傷妻子脖子1刀、後背2刀，送醫後沒有生命危險。

王男犯案後逃逸，警方策動王男投案，昨天晚上，王男自知難逃法網，向內埔警分局投案，並帶警方起出凶刀，王男向警方表示，他懷疑妻子外面有男人，才會想跟他離婚。1060318

(中央社)