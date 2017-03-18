冬季特殊奧運登場 台灣警參與傳遞火炬

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冬季特殊奧運會18日起至24日在奧地利舉行，警政署專員林軍廷（左），代表台灣參加傳遞火炬，並發表演說，向世界宣揚台灣的好。（警方提供）中央社記者朱則瑋傳真 106年3月18日

冬季特殊奧運會今天起至24日在奧地利舉行，警政署專員林軍廷代表台灣參加傳遞火炬，並發表演說，向世界宣揚台灣的好。

冬季特殊奧運是重要賽事，副總統陳建仁15日在台灣運動員出發前，親自授旗，希望他們拿下好成績，為國爭光。

國際執法人員火炬跑終點聖火跑（Torch Run Final Leg for Special Olympics）是冬季特奧開幕前重要誓師活動，邀請世界各地執法人員聚在一起，持著象徵自由、傳承的奧運火炬與冬季特殊奧運運動員肩並肩跑入特奧舉辦城市。

台灣也派出內政部警政署專員林軍廷，前往奧地利參加傳遞火炬盛會，跟著各國執法人員走訪奧地利各個大小城市，為中華健兒加油打氣。

林軍廷在冬季特奧舉辦地奧地利里歐本城鎮（Leoben）發表演說，向世界各地推廣台灣美麗、友善的居住環境，以及台灣警察熱衷公益、積極服務的優質精神。

執法人員所持的火炬預計將於當地時間18日下午5時跑進冬季特殊奧運會運動場內，點燃聖火為冬季特殊奧運揭開序幕；台灣特奧代表團已在16日進駐選手村，進行包括地板曲棍球、花式滑冰競速滑冰、及雪鞋等各競賽項目的場地適應，誓言要拿到好成績。1060318

(中央社)