白河林初埤木棉花盛開　遊客賞花樂

白河林初埤木棉花開花5成以上，適逢假日遊客湧入。（莊曜聰攝）

林初埤木棉花音樂會現場有古箏表演。（莊曜聰攝）

木棉花正盛開。（莊曜聰攝）

遊客現場就可寄送風景明信片，市長賴清德親自示範。（莊曜聰攝）

遊客賞花趣。（莊曜聰攝）

天氣晴朗，民眾把握假日出遊。（莊曜聰攝）

被外媒評為全球最美15條花道之一的白河林初埤木棉道目前花況良好，開花率已超過5成，今天上午南市府農業局在林初埤舉辦音樂會，現場有古箏、薩克斯風演出，現場有古箏、薩克斯風演出，還有玉豐國小學童表演蓮花茶道，適逢假日不斷湧現賞花人潮。

眾人在木棉花下聆賞音樂、品蓮花茶，台南市長賴清德讚「真是人間仙境！」賴清德說，當年聽到入選最美花道訊息時，他還覺得「甘有影？」，當時到訪的日本友人也笑稱為何沒有日本櫻花，實際到林初埤走走，可以漫步賞花，非常美麗，未來也會調查南市的花道，妥善規劃，讓遊客到處都能賞花。

白河林初埤木棉道在2015年被西班牙媒體評為全球15條最美花道之一，市府也極力行銷，去年花期湧入約36萬人次的觀光客，為農村帶來人氣與商機。

(中時)