328桃猿主場開幕戰 馬君、乾杯女孩來助陣

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桃猿主場開幕周「機捷趴」，開幕戰將有羅德吉祥物「馬君」、啦啦隊「乾杯女孩」來助陣。（桃猿提供）

機場捷運正式通車後，今年球季起，球迷到桃園球場看球更便利，而為慶祝「全猿主場」成為全台首座職棒捷運球場，Lamigo桃猿將在3月28日起的主場開幕周舉行5天「桃捷趴」，日職千葉羅德海洋隊的吉祥物「馬君」及啦啦隊「乾杯女孩」將再度來台助陣。

機場捷運直通桃園球場，對想到桃園場看球的觀眾來說是一大福音，今年桃猿球團和桃園市政府、桃園捷運公司合作，除了年度口號訂為「捷Speed」，主場開幕周就在主場辦「桃捷趴」，3月28日桃猿主場開幕戰，全隊將換上桃捷主題球衣「SPEED」亮相。

開幕戰當天，2014年曾隨羅德隊來台與桃猿進行交流賽的「馬君」也將再度造訪全猿主場，而當年來台讓球迷留下深刻印象的「乾杯女來」隊長彩香，這次要帶著新團員一同前來，並與LamiGirls一起進行開幕表演。

(中時電子報)