看見幸福野餐音樂會 賞花、咖啡伴你遊！
三月初春是萬物復甦季節，臺北市政府首度舉辦「臺北杜鵑花季」中，「看見幸福野餐音樂會」今日上午十時於大安森林公園盛大舉行，臺北巿長柯文哲蒞臨現場，由路易莎咖啡總經理黃銘賢傳授小訣竅，如何在10秒內做出拿鐵拉花咖啡，並快速為家人準備三明治，親身體驗更有感。
柯文哲體驗製作咖啡，也品嘗路易莎咖啡特製貝果火腿三明治，會後要求打包帶走不浪費食物。他說，欣賞杜鵑花，怎麼可以沒有咖啡呢？美食配美景是人生一大享受。
路易莎咖啡大安森林公園店位於捷運大安森林公園站附近，店內提供十多種莊園級精品咖啡豆，並備有各式蛋糕、鬆餅等;此外，路易莎咖啡精心打造行動咖啡餐車，假日民眾來此不僅能觀賞美麗杜鵑花外，可同時享受現做香醇咖啡，搭配特製旅人蛋糕，一次多重滿足。
(中時)
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