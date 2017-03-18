東亞首例！40人奮戰11小時 截肢男成功移植手臂

高醫附醫出動40多人的跨科醫療小組，完成東亞首例、斷肢近肘關節的「高位手臂異體移植」，也是國內第二例手臂移植手術，右為捐贈者的手臂。（高醫附醫提供）

高醫附醫出動40多人的跨科醫療小組，完成東亞首例、斷肢近肘關節的「高位手臂異體移植」，也是國內第二例手臂移植手術。（高醫附醫提供）

台灣之光！彰化一名30多歲的黃先生，3年前工作時壓傷左手，左手肘關節以下遭到截肢，去年11月在高醫附醫完成手術移植，術後恢復進度良好，手肘可翻轉，捧、抓東西都不成問題，預計1年內，復原情況可到「打電話、按滑鼠」，該病例也是東亞首例、斷肢近肘關節的「高位手臂異體移植」成功案例。

負責該手術主刀的高醫附醫外科部副部長郭耀仁表示，黃先生受傷截肢後，數年來皆帶著義肢，但因靈活度不佳、易遭外界異樣眼光，影響社交而進而尋求移植機會。高醫附醫派出整形外科、手外科、骨科、麻醉科共40多人的醫療團隊，於去年11月30日進行手術，全程耗時逾11小時，將斷臂處和捐贈手臂的骨頭、肌肉、神經、血管、肌腱接合。

郭耀仁補充，為了完成這項手術，該院術前還從國外進口大體手臂來演練，由於黃男缺損的部位較多，手術難度也較高，手術中要將血管、神經分離出來，過程中還遇到神經瘤，更添難度，最終共接合3條神經、6條靜脈和1條動脈。

換臂手術團隊之一的高市小港醫院副院長傅尹志說，黃男斷臂已有3年，手術中除去傷口癒合處時，因有盡量保留完整度，加上骨頭接合完整，讓患者手臂迅速恢復「翻轉」功能，一旦可翻轉；他強調，但患者手臂可翻轉，並可從原有的「捧」，進步到可翻面「抓」東西。

黃先生術後1個多月便出院，目前正接受復健，並服用抗排斥的免疫製劑，目前已恢復7~8成。高醫附醫整形外科顧問醫師林幸道表示，神經的生長、平均1天1公厘、1個月長3公分，黃男因手術縫合技術好、術後抗排斥和復健也做得相當完善，恢復進度才會這麼快，「甚至比世界文獻還快」。

根據統計，目前全球有80例、共約120隻手臂移植案例，亞洲第一例、第二例都在我國，均是郭耀仁主刀。目前國內有高醫附醫、林口長庚和台大，獲得衛福部核可允許做換幣人體試驗，每例手術在術後5年內的藥費、復健等費用，共約800多萬元，由各施術的醫院負擔。

(中時)