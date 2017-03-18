就是要動健康　雙和醫院舉辦烘爐地萬人健行

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雙和醫院今天（18日）在中和烘爐地舉辦萬人健走活動，吸引不少民眾參加。（雙和醫院提供）

雙和醫院今天（18日）在中和烘爐地舉辦萬人健走活動，還安排健康園遊會，吸引不少民眾參加。（雙和醫院提供）

衛福部雙和醫院今天（18日）上午舉辦「2017萬人健康齊步走」中和烘爐地萬人健行活動，還安排園遊會、互動闖關遊戲與摸彩，吸引不少民眾攜家帶眷參加，民眾都說一邊健行運動、一邊賞花還有摸彩，真的很棒。

雙和醫院副院長李思智表示，院方2009年起於開春時節舉辦健行活動，今年是第9年。李思智說，健走是最簡易、安全的運動方式，男女老幼都能輕鬆參與，養成規律健走習慣有助預防心血管、代謝症候群等慢性病，還能適度鍛鍊大腿肌力，有助穩定和保護膝蓋，非常適合高齡族群參與。

結束連日陰雨，今天上午天氣轉晴，不少民眾全家出動一起健行，從烘爐地南山福德宮登山步道口，一路健行至廟埕廣場，沿途不少桃花綻放，吸引民眾駐足拍照；因活動募集「2017最紅的你」，不少人特別穿著紅色上衣參加健行，象徵2017年健康福氣到。

新北市副市長侯友宜、衛生局長林奇宏也到場與參加民眾互動。侯友宜表示，要動才有健康，新北市近來努力推動「動健康」，鼓勵民眾一起養成規律運動習慣，才能永保健康活力。

雙和醫院也安排專業物理治療師帶領民眾伸展肢體、跳健身操，會場還有健康園遊會與闖關攤位，包括失智症中心設計的腦力激活、藥劑部用藥安全推廣、代謝及體重管理中心的健康體位測量等，中和警分局也利用機會向民眾宣導預防犯罪常識。

(中時)