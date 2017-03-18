鶯歌步道健行 朱立倫鼓勵民眾走出戶外

新北市政府與市議員蘇有仁服務處等今天舉辦「鶯歌山水步道健行暨公益宣傳」活動，市長朱立倫鼓勵市民多走出戶外，多運動就可以多健康。

朱立倫表示，健行活動目的就是要大家多多走出來享受健康，這次健行地點位於新北市的好山好水－鶯歌的山水步道，這是一項相當棒的假日全民活動，民眾可以一路領略河濱之美，一路感受到大自然，享受健康。

他說，連日來北部地區都是陰雨綿綿，剛好今天適逢假日，又是好天氣，因為吸引相當多市民出來運動，剛才他一路從陶博館走來，看到市民扶老攜幼走出戶外，一起來參加健行，感覺今天的精神朝氣蓬勃。

一提到「動健康」，朱立倫也特別鼓勵市民，不管是到各區的國民運動中心，或是運動公園、河濱步道、社區公園，還是騎自行車暢遊各自行車路網，只有願意走出來、動起來，都是很好的動健康。

蘇有仁表示，過去大家對鶯歌的印象就是以陶瓷聞名，其實近年市府在鶯歌興建不少公共建設，像是今天健行地點山水步道、三鶯藝術村等，感謝市長及市府團隊的努力。1060318

(中央社)