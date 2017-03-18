傳馬挨批害黨亡國 吳敦義：惡質不公道

前總統馬英九今天出席前副總統吳敦義參選黨主席誓師大會，砲火猛烈，希望少數要清算他的黨員懸崖勒馬。對此，吳敦義說，如果這樣批評，非常惡質、不道德，且不公道。

「新新聞」報導，為鞏固黨主席洪秀柱連任選情，營造「洪上馬下」的藍營新共主氣勢，由洪秀柱核心策士、台大教授張亞中擔任總校長的孫文學校，23日將公開檢討馬英九擔任國民黨領導人的歷史評價，「害黨主席、亡國之君」是終極評價。

馬英九今天受邀出席吳敦義的誓師大會，致詞砲火猛烈，先提黨內這次選舉出現人頭黨員、黑道入黨等問題，造成黨負面形象，值得注意。希望所有黨工要保持中立超然，使當選結果有正當性。

接著，馬英九還提到，最近少數黨內同志，砲口向內，「有黨員要清算我，說我是害黨主席、亡國之君」，他勸少數同志懸崖勒馬，不要做出親痛仇快的事。馬英九辦公室發言人徐巧芯說，如果黨中央現在對自己同志進行清算式的惡意攻擊更勝過民進黨人士的追殺，真的令人非常痛心。

吳敦義今天也指出，不知道是誰批評馬英九，如果這樣批評「非常惡質、不道德」，馬英九有該負的責任，但總統八年任內也有許多貢獻，不可能沒犯過錯，偶爾會犯錯，不一定是馬英九的錯，若這樣批評馬英九是非常不公道。

至於馬英九提黨內人頭黨員問題，吳敦義說，「同我無關」、「他講的會跟誰有關，大家很清楚」。

馬英九上台致詞時，吳敦義一度也上台陪同，不過，馬英九請吳敦義回座。媒體詢問，是否覺得尷尬？吳敦義說，「不會、不會」，馬英九說不用陪，而他是基於禮貌跟馬打招呼，不會尷尬。

媒體問到，馬英九跟先前出席副主席郝龍斌的競選辦公室成立相比，今天致詞內容「有點酸」，吳敦義說，他不曉得，因為他沒有去郝龍斌那裡，「他(馬英九)也只是去坐著而已」。

吳敦義說，有好幾個候選人，馬英九不可能每個都去，而且以馬英九的高度，不可能會告訴大家支持誰。1060318

(中央社)