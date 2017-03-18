遏制房價 陸多地頒布房屋限購政策
中國大陸多地今年起頒布或升級房屋限購相關政策，其中，北京、河北、廣東、河南等地都在17日發布房市緊縮政策。大陸房地產專家表示，這是對目前過熱的房價「踩煞車」。
中新社報導，去年10月以來，中國大陸一線城市和部分重點二線城市相繼祭出調控政策，抑制房價過快上漲。有分析指出，這些城市周邊輻射區的房市因需求外溢而升溫。遏制重點城市房價過快上漲等內容也寫入中國大陸今年的「政府工作報告」。
對此，工作報告起草組成員、中國大陸國務院研究室副主任韓文秀日前表示，近期個別城市房價確實出現較明顯漲勢，地方政府也陸續採取措施因應。
以河北省會石家莊17日公布「關於加強房地產市場調控的意見」為例，非石家莊市戶籍居民家庭在申購首戶住宅時，須提供近2年內連續繳納12個月以上個人所得稅證明或社會保險繳納證明，限購1戶住宅。
而在市區範圍內已擁有1戶以上住宅的非石家莊市戶籍居民家庭，則暫不得在石家莊購屋。
此外，新規還提高住房公積金貸款首付（頭期款）比例要求。
河北省住宅與房地產業協會常務副會長兼執行秘書長、河北省房地產研究中心主任張彥峰對此表示，多地祭出限購政策將對當前房價過熱「煞車」。
他認為，去年下半年石家莊房價上漲明顯，經政府調控後今年上漲速度和幅度趨勢依然強勁。這次頒布限購、限貸政策，是對當前房市發展過熱的理性反應。1060318
(中央社)
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