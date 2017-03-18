茂林國小歡慶百年校慶

高市教育局長范巽綠、校長洪英雄與師生們共同切下象徵慶祝百年大蛋榚，祝賀茂林國小100歲生日快樂。(林雅惠翻攝)

高市茂林國小今天舉行創校100週年校慶，邀請多位傑出校友回娘家，有多位8、90歲以上的阿公阿媽級校友，教育局長范巽綠、校長洪英雄與師生們共同切下象徵慶祝百年大蛋榚，祝賀茂林國小100歲生日快樂。

茂林國小100週年校慶活動，社區耆者們以傳統祭祀方式，帶領現場來賓共同祈福，超過百位大小校友穿上魯凱族傳統服飾與頭戴花飾參加，畢業於第9屆的91歲校友詹秋涼、第10屆92歲的鍾秀戀與16屆畢業83歲的簡董英嬌，也在兒女陪伴下，堅持要來學校見證百年歷史。其中詹秋涼畢業後擔任原茂林鄉保健員退休，另2人均從事務農，3人身體顯得相當健康。

3人說，以前要上學校的路非常陡，不像現在路又平又寬，但每天上小學時，有著期待與愉快的心情；現在教室變的比以前多，設備比以前好太多；由於3人就讀茂林國小時屬日據時代，3人日語聽說都流利，表示學校當時教日語，日籍老師也待他們很好，享受孩童就學時的快樂。

茂林國小現有學生72人(含功兒園)，成立於1917年，日據時代名為「甲種蕃童教育所」，欣逢百年校慶，茂林國小也特別印製發行百年校刊，舉行百年懷舊照片回顧展，許多校友從老舊相片看到往昔的同學或老師，大家感到相當興奮；現場也舉行親子趣味競賽活動，從競賽中展現學生強健體魄、合作無間的精神，校慶系列活動涵蓋多采多姿的動、靜態展演，讓全校師生從共同參與中，感受到100週年校慶的歡樂氣氛。

教育局長范巽綠致詞時表示，茂林國小在歷任校長與無數老師兢兢業業、孜孜不倦、循循善誘下，以「有教無類」教育精神，培育近1千多名優秀校友，校友們遍及海內外，也將魯凱文化傳播到世界各地，在各行各業發光發熱，每個畢業校友都是茂林國小的楷模，足以作為後輩學弟妹的典範與榜樣。

洪英雄校長說，茂林國小成立百年，積極推動魯凱文化傳承，師生取得得母語認證比率極高，每年母語歌謠、母語比賽，皆有亮眼的表現；另學校結合在地特色推動木雕、珠繡、傳統技藝課程，讓魯凱下三社文化風貌與風華得以傳承。

此外，茂林國小歌謠隊天籟美聲聞名海內外，曾應邀到澳洲、廈門作族群交流展演，讓國內外的海外僑胞為之驚艷。另茂林國小所推動的本位課程，也將世界僅有的二處紫斑蝶區融入生態課程，訓練學生深度認識在地特有的紫斑蝶，均是展現深耕本土的教育方向。

(中時)