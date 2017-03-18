機節首度大誤點 肇因訊號異常
機場捷運昨晚發生通車以來首次大誤點，桃捷公司調查後表示，17日周五晚間約21:30至23:30，因A11坑口站發生訊號異常，導致部分北上列車在A11坑口站區段，有8-15分鐘的延誤情況，經西門子及高鐵局捷工處，與桃捷公司工程師共同檢視原因，確認是A11坑口站區間號誌無線電訊號微弱，導致列車行經該區段時，無法以全自動高速行駛通過，基於系統保護機制，改採降速手動駕駛，每小時25公里時速通過該區段。
故障原因確認後，已於今凌晨修復完畢，並即刻以連續8列車次通過測試訊號，已無異常狀況發生，桃捷公司強調是北上列車，並沒有影響旅客搭機，且意外狀況不若台鐵需全段停駛，僅在A10至A11站間調慢速度行進，到A9就回復正常速度，總計影響8班車、450名旅客，尚未達補償票價標準，對於受延誤旅客表達歉意。
(中時)
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