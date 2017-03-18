教育部：12年國教領綱審查從頭來過

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12年國教課綱將於明年107學年度上路，教育部已審查3個多月，卻因委員組成有疑義，今召開聯席會議，決定先前已審領綱「從頭來過」，恐無法如期上路，教育部國教署署長邱乾國表示，部長日前承諾在4月底前決定是否延後上路。

教育部去年11月底組成課審會展開審查，但遭外界質疑，4分組中「球員兼裁判」的委員均超過法定比例，本月7日完成改聘12人，包括國小組4人、國中1人、普高2人與技高5人。

教育部今召開聯席會議，邱乾國表示，會中做出決議，因為分組委員改聘重組，之前審的領綱依法無效，4月底將召開課審大會重新交付分組審查，包括推選分組正副召集人、各領綱審查等所有程序都要重走一次。

至於12年國教課綱是否會在107學年上路，邱乾國說，部長潘文忠之前在立法院的允諾，將在4月底做出正式決定。

(中時)