陳彥伯號召民眾捐發票 獻愛心助菜農

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北市議員陳彥伯自掏腰包買高麗菜，號召民眾捐發票換高麗菜，捐愛心又可幫助菜農。（陳彥伯研究室提供）

市議員陳彥伯舉辦「捐愛心助菜農」活動，今早300顆高麗菜一下子就被民眾拿發票換完。（陳彥伯研究室提供）

高麗菜價持續低迷，台北市議員陳彥伯為紓解農民困境，自掏腰包向台北農產公司購買600顆高麗菜，邀民眾捐發票獻愛心，今早「捐愛心助菜農」的列車開到北市誠安里，300顆高麗菜一下子就被民眾換完，下午將繼續前往北市文山區明興里。

陳彥伯指出，入冬至今3個多月，高麗菜盛產價格崩盤，農民血本無歸，現在一顆高麗菜包含運費才賣15元，為了幫助菜農，他自掏腰包買高麗菜，讓民眾捐出1至3月的發票 2張，就可兌換顆高麗菜。

他說，今早民眾捐出的發票將由誠安里長李有福捐給華山基金會，最近持續還會有助菜農的活動，歡迎民眾共襄盛舉。

(中時)