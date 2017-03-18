高市長黨內初選 陳菊籲選團結派系的人

立委林岱樺遭爆料關說中油人事案，再掀民進黨高雄市長黨內初選紛爭，高雄市長陳菊今天出席一場植樹活動受訪呼籲，選團結派系的人，相信選民也會認同及感動。

陳菊與中油董事長陳金德上午聯袂出席「植樹護林守護台灣─高雄市聯合植樹活動」，陪民眾種下上千株樹苗，有意角逐高雄市長的立委劉世芳也到場。

欲角逐高雄市長的林岱樺遭爆料關說中油人事案，她日前召開記者會質疑黨內初選已從良性競爭演變成非我族類、誅而後快的戰爭；曾任高雄市副市長的陳金德昨天也發重誓自清，他說，若是他指使就會請辭董座，甚至自殺。

陳菊、陳金德上午一現身活動現場，即被大批媒體包圍。

面對媒體追問市長黨內初選紛爭，陳菊面有難色，私下抱怨「我說過好幾次，我覺得很煩」。

陳菊指出，任何願意為高雄努力的人，她都歡迎，在這個過程中，希望大家選擇能夠團結派系的人，那些在派系打轉的人，甚至不斷用抹黑的方式在網路上製造紛爭，分化民進黨的團結力量，讓她很不喜歡，她也為他們覺得可惜。

她又說，她喜歡成熟、誠實善良磊落的人格，有這樣的格局，才能領導大高雄，才能感動選民，相信選民的眼睛是雪亮的，也會認同她的看法。

陳金德也重申中油絕無刻意外流公文，介入高雄市長黨內初選；至於是不是要發這麼重的毒誓來自清，陳金德笑說，「這樣人家才會相信啊！」

另外，林岱樺並未出席這場植樹活動，她一早現身輔英科大校園，與校長顧志遠等人為第2屆英雄校園路跑活動鳴槍並向跑友致意，她同時出席路跑開幕典禮，見證校方對鄰近中小學舉行的「新住民助學金捐贈儀式」。1060318

(中央社)