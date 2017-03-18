高市長黨內初選 陳菊籲選團結派系的人
立委林岱樺遭爆料關說中油人事案，再掀民進黨高雄市長黨內初選紛爭，高雄市長陳菊今天出席一場植樹活動受訪呼籲，選團結派系的人，相信選民也會認同及感動。
陳菊與中油董事長陳金德上午聯袂出席「植樹護林守護台灣─高雄市聯合植樹活動」，陪民眾種下上千株樹苗，有意角逐高雄市長的立委劉世芳也到場。
欲角逐高雄市長的林岱樺遭爆料關說中油人事案，她日前召開記者會質疑黨內初選已從良性競爭演變成非我族類、誅而後快的戰爭；曾任高雄市副市長的陳金德昨天也發重誓自清，他說，若是他指使就會請辭董座，甚至自殺。
陳菊、陳金德上午一現身活動現場，即被大批媒體包圍。
面對媒體追問市長黨內初選紛爭，陳菊面有難色，私下抱怨「我說過好幾次，我覺得很煩」。
陳菊指出，任何願意為高雄努力的人，她都歡迎，在這個過程中，希望大家選擇能夠團結派系的人，那些在派系打轉的人，甚至不斷用抹黑的方式在網路上製造紛爭，分化民進黨的團結力量，讓她很不喜歡，她也為他們覺得可惜。
她又說，她喜歡成熟、誠實善良磊落的人格，有這樣的格局，才能領導大高雄，才能感動選民，相信選民的眼睛是雪亮的，也會認同她的看法。
陳金德也重申中油絕無刻意外流公文，介入高雄市長黨內初選；至於是不是要發這麼重的毒誓來自清，陳金德笑說，「這樣人家才會相信啊！」
另外，林岱樺並未出席這場植樹活動，她一早現身輔英科大校園，與校長顧志遠等人為第2屆英雄校園路跑活動鳴槍並向跑友致意，她同時出席路跑開幕典禮，見證校方對鄰近中小學舉行的「新住民助學金捐贈儀式」。1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。