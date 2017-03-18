楊泮池台大校務會議聲明不續任校長全文

台大校長楊泮池身陷論文案，台大今天舉辦校務會議，在主管單位報告完論文案處理進度後，楊泮池正式發表聲明，為不讓台大繼續受到誤解和攻擊，以及整個台灣學術界的和諧，他請求今年6月校長任期屆滿，不再續任校長職位。

楊泮池聲明全文如下：

各位校務會議代表，以及列席的同仁：

我想請大家容許我用幾分鐘的時間，說幾句話。

在上一次（也就是1月7號）的校務會議，我曾經對本校的學術倫理案表達態度，也說明了我個人參與相關研究的情況。現在，這個案子已經在本校完成了調查和審議程序，有了審議結果。面對新的情境，我應該在校務會議上，再次有所表示。

大學運作的基本精神是：自治、自律。學術倫理案的調查考驗本校的自治能力，學校用嚴謹的方式，依相關程序，完成了這項工作。我個人身在整個調查過程之外，這是制度原本的設計，我也盡到迴避的責任。當然，在學術倫理的事務上，本校還有許多地方要力求改進，我們要建立新的機制，最重要的是，要盡可能預防未來違反學術倫理情事的發生。

在這次受調查的論文中，有幾篇我列名為共同作者。我個人絕對沒有違反學術倫理的情事，也不知道有實驗室發生問題。我對整個事件感到非常遺憾。雖然調查結果明確顯示，我個人與論文發生的問題無關，但身為校長，我必須對事件表示態度。

在臺灣，臺灣大學是一所特殊的大學。由於歷史的因素，我們擁有很多優良的條件，也有很好的學生。但臺大不只依靠這些優勢。多少年來，學校無數的老師、學生、行政同仁、研究人員兢兢業業，點點滴滴，為社會、為教育做出貢獻，這些才是臺大成就的真正基礎。獨立自由的學風，是我們最珍貴的資產，是師生與校友致力維護的風氣，這是創新與提升的先決條件和泉源。對於社會的責任感與回饋之心，則是本校另一項堅持的價值。對這所大學，我深以為榮。

這次的學術倫理案，是本校的一次挫折。但我相信，我們一定能夠在自省與改進的基礎上，克服這個挫折，對臺灣、對世界繼續做出貢獻。事實上，臺灣的處境不容易，我們正面臨社會與高等教育的重大變動和挑戰，為了社會，為了年輕的世代，我們必須進步，並且尋求突破。

這次的案子，引起媒體和網路上的許多報導和評論，其中無論對於本校或我個人，都有許多不符事實和不合理的地方。對於這些事，我們仍然會繼續說明，並據理力爭，來維護臺大的校譽，維護說話、做事的合理性。

很遺憾的，單純學術倫理事件至今已演變為不顧事實、隨意指控、無限上綱的情況。對於這個事件中顯現的好惡等同是非、信口開河、少數人操弄媒體等現象，我深不以為然。臺大是臺灣珍貴的資產，期盼大家愛惜，我們希望臺灣出現更多的珍貴資產，但這不是靠打擊他人能夠成就的。

臺大在這件事上不斷受到傷害，我很不忍心。為了不讓臺大因此事件繼續受到誤解與攻擊，也為了臺灣學術界的和諧，在校教評會完成審議後的第一次校務會議，應該是由我承擔的時機。我誠懇提出請求：今年六月本任期屆滿後，不再續任這個職位。我的續任案是校務會議代表在去年5月28日通過的，這是大學自治的核心部分，現在的不續任請求，也應該徵得校務會議的同意。

在這裡，我要謝謝同仁幾年來對我的支持與厚愛，更要感謝在學術倫理案調查過程中，同仁和同學的支持和信任，在來襲的狂風暴雨之中，臺大仍然維持穩定與互信。在接近四年的校長任期中，我感受到和師生一起工作、一起奮鬥的意義與美好，我深深感謝各位。

謝謝。1060318

(中央社)