機場安檢速度慢？專家：別穿這5類衣物

出國旅行，不少旅客都會抱怨機場安檢速度太慢，根據資深專業人士建議，最好別穿戴這5類衣物，機場過安檢時也要記住一些小技巧，避免拖慢整個隊伍速度。

機場的安全檢查必須對乘機旅客、乘務人員的安全負責，是一件嚴肅而又重大的事情，難免會有旅客抱怨機場安檢的速度太慢。

根據美國運輸安全局（TSA）一位資深專業人士的多年工作經驗，旅遊搜尋網站Skyscanner建議，在機場過安檢最好不宜穿戴這幾樣衣物，不然恐怕會延長過安檢的時間，還會拖慢整個隊伍速度。

機場過安檢不宜穿戴的5類衣物：

一、長裙、連衣裙

穿長裙、連衣裙過安檢時，一定會被機場安檢人員仔細檢查，如果你抗拒安檢人員拿著掃描棒在你身上前後左右、上上下下地拍打，那就別穿這種裙子，因為這種長裙對於安檢人員來說「太可疑了」，不確定裙子下會隱藏什麼，可以等過了安檢再換上。

二、金屬小髮夾：

很多人都會不能理解，為何小髮夾在機場過安檢時也會遇到麻煩？如果頭上佩戴一些金屬小髮夾很有可能觸發金屬探測器，進而加長檢查時間，建議過安檢時，把頭發簡單綁起來，金屬髮夾先摘下來，安檢過後再戴上去。

三、多口袋褲子：

多口袋褲子雖然時髦又瀟灑，但是並不是過安檢的最佳選擇，每一個口袋對於安檢人員來說都是一種隱憂，機場安檢人員會不停地拍打你的各個口袋做檢查，還有一些人通常因為口袋太多，忘了把打火機或鑰匙拿出來，建議，穿著寬鬆運動褲，不但少了這個麻煩，乘坐飛機時也會更舒適。

四、金屬手鐲和項鏈：

外出旅行時佩戴手鐲和項鏈不僅會對你的人身安全造成威脅，且體積較大的項鏈或手鐲也容易觸發金屬探測器，延長你的安檢時間，建議最好等安檢過後再佩戴。

五、難穿脫的鞋子：

有些國家的機場規定過安檢時必須脫鞋進行檢查，高筒靴或是繫帶登山鞋都不是最好的選擇，厚厚的鞋底和鞋身增加了檢查時間，脫鞋的時候也比較麻煩，建議最好選擇一雙穿脫方便的舒適便鞋。

另外，該怎樣做，機場過安檢才能更省時間呢？

一、提前包裝好液體：

飛機上可以隨身攜帶的液體不能超過100毫升，幾乎通用於全球航空公司。如果想要節省時間，最好提前把隨身物品中的液體、護膚品及化妝品，用透明夾鏈袋裝好，並放在方便拿取的位置。

二、提前取出證件：

身份證、護照、簽證以及登機牌這些旅行證件，最好提前拿出來供安檢人員檢查，不要等到排隊到安檢門跟前才開始翻找，越急越找不到，就越浪費時間。

三、提前取出電子設備：

電腦、平板、手機、相機、充電器這類物品需要提前取出來，做好準備等待檢查，以便加快安檢隊伍的前進速度。

四、隨著隊伍前進：

按照安檢工作人員的提示，將自己的電子設備、隨身物品、外套等一起放入行李托盤後，自覺地推著行李箱隨著隊伍向前進，實現效率最大化。

五、讓開通道再打包：

通常安檢過後，會有一個小小的區域，供旅客將物品放回隨身行李中、重新整理衣服。但要記住不要堵在通道處整理這些物品，最好拿著自己的所有物品到旁邊做整理，以方便別人通行。1060318

(中央社)