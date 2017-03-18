美日軍演 陸專家：展示釣島納安保條約
美國與日本3月稍早在東海進行臨時聯合軍演，中國大陸軍事專家杜文龍認為，這是為釣魚台適用美日安保條約預演具體實施方案，重點是將美日聯合作戰能力向釣魚台方向延伸。
日本海上自衛隊與美軍卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦打擊群7至10日在東海進行聯合訓練。日媒指出，美日先前在西太平洋地區軍演多在關島海域或靠近東海的沖繩周圍海域，這次罕見在東海進行。
人民網報導，有分析認為，美日欲透過艦隊聯合行動，炫耀美日同盟的牢固性及遏制力，意在震懾反覆核試並發射飛彈的北韓，同時希望對加強海洋活動的中國大陸發揮牽制作用。
杜文龍接受中國大陸中央電視台訪問時說，這次軍演選在東海海域，距離釣魚台非常近，或許是為釣魚台適用於美日安全保障條約第5條預演具體的實施方案。
美國國防部長馬提斯（James Mattis）2月訪日時重申釣魚台適用於美日安保條約，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）16日訪日時再度確認這項立場。
杜文龍表示，美日雙方組成聯合編隊在相關地區展開作戰行動，無疑是展現上述立場的形式之一，今後不排除針對釣魚台進行空中作戰演練。
他說，「日本的重點不在於與美國航母進行了一次『加賽』，而在於要將美日聯合作戰的能力向釣魚島（釣魚台）方向延伸和覆蓋。」1060318
(中央社)
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